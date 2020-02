Aston Martin duikt in het rood

De Britse fabrikant van luxeauto’s Aston Martin is afgelopen jaar dieper in de rode cijfers gedoken. Het bedrijf kampte met een tegenvallende vraag naar zijn bolides.

Miljardair

De autobouwer hoopt met de lancering van de DBX, een nieuwe SUV, het tij te keren, maar voorziet ook in 2020 in een aanzienlijke afname van de verkoop. Het bedrijf verscheept minder wagens naar dealers, zodat die hun voorraden kunnen afbouwen.

Eind januari bood de Canadese miljardair Lawrence Stroll financiële steun aan Aston Martin, in ruil voor een minderheidsbelang. De nieuwe bestuursvoorzitter haalt er meteen de bezem door: financieel directeur Mark Wilson zet eind april ‘in goed onderling overleg’ vroeger dan gepland een stap opzij. Wie hem opvolgt, is nog niet bekend.

Niet enkel de cijfers baren Aston Martin zorgen, ook het coronavirus kan in de toekomst een probleem vormen. Het bedrijf koopt onderdelen in China, dat ook een van de sterkst groeiende afzetmarkten is. Al is er nog geen reden tot paniek, want vooralsnog lijdt de autoproductie niet onder een tekort van onderdelen. De huidige voorraad volstaat zeker tot eind volgende maand.