Aston Martin naar de beurs in slipstream van Ferrari

Volgens de Britse nieuwszender Sky maakt de luxewagenbouwer Aston Martin woensdag zijn beursplannen concreet. De geslaagde beursrit van concurrent Ferrari zette daarvoor het licht op groen.

De beursplannen van Aston Martin gaan al meer dan een jaar mee, maar woensdag zou het bedrijf ze officieel maken, samen met de bekendmaking van zijn financiële resultaten. Dat meldt Sky News op gezag van ‘insiders’ bij het bedrijf. Aston Martin zelf gaf geen commentaar op het bericht.

Met een geraamde waardering van vijf miljard pond (5,5 miljard euro) zou het één van de grootste operaties kunnen worden van het najaar. De bestaande aandeelhouders zouden bij de beursgang zowat één miljard pond van hun eigen aandelen verkopen.

Het honderd jaar oude prestigieuze automerk is vooral bekend als het favoriete vervoermiddel van superspion James Bond. Het bedrijf is voor het grootste deel in handen van het Italiaanse investeringsfonds Investindustrial en het Koeweitse fonds Investment Dar. Ook het Duitse Daimler houdt een klein belang aan.

Ferrari en Tesla

Die financiële aandeelhouders hebben de voorbije twee jaar goed het traject van het Italiaanse sportmerk Ferrari in de gaten gehouden. Dat werd in 2015 afgesplitst van FiatChrysler en naar de beurzen van Milaan en New York gebracht. De koers is er sindsdien ruim verdubbeld tot bijna 130 dollar.

Ook de werknemers van Aston Martin zullen volgens Sky aandelen van het bedrijf kunnen kopen. Om de belangen van de kleine aandeelhouders te vertegenwoordigen, wordt er nog gezocht naar een nieuwe voorzitter en naar onafhankelijke bestuurders.

Behalve met Ferrari moet Aston Martin de komende jaren ook de degens kruisen met het Amerikaanse Tesla, dat snelle sportwagens combineert met een elektrische aandrijving. Tegen 2025 wil het Britse luxemerk al zijn modellen ontwikkelen met hybride of elektrische motoren.

Vrouwen

Schermvullende weergave De Aston Martin Rapid S. ©Max Earey

Onder CEO Andy Palmer, die in 2014 overkwam van Nissan, probeert Aston Martin al enkele jaren nieuwe doelgroepen aan te boren en minder afhankelijk te worden van zijn klassieke kopers, zeg maar rijke oudere mannen.

Zo wil het merk een plaats veroveren op de markt voor luxueuze familiewagens. In een splinternieuwe fabriek in Wales gaat Aston Martin binnenkort de DBX produceren, een naar eigen zeggen 'praktische en familievriendelijke' SUV, die minder de nadruk legt op exclusiviteit en snelheid. Ook vrouwen vormen een belangrijke potentiële doelgroep die het merk tot nu toe links liet liggen.

De beursgang zou ook de slabakkende Europese markt voor beursintroducties wat glans kunnen geven.

Met een geslaagde beursgang zou Palmer een moeilijke periode kunnen afsluiten. Het bedrijf boekte vorig jaar de eerste winst (87 miljoen pond) sinds 2010, bij een recordomzet van 876 miljoen pond.