Audi Brussel en Volvo Gent plat door chiptekort, maar bodem bereikt

Na Volvo Cars Gent valt ook bij Audi Brussel de band stil. De autobouwers kreunen onder het tekort aan chips. 'Maar het dieptepunt is bereikt', luidt het bij de Europese toeleveranciers.

De Brusselse fabriek van de Duitse autobouwer Audi ondervindt opnieuw hinder van de wereldwijde chiptekorten. De band ligt er donderdag en vrijdag stil. Dat bevestigt Peter D'hoore, de woordvoerder van de fabriek.

Ook in februari ging de fabriek van Audi Brussels al eens een week dicht. De site stelt dat het aanbod aan chips de komende maanden lastig blijft en dat verdere productieaanpassingen niet uitgesloten kunnen worden.

Het probleem beperkt zich niet alleen tot België. In Duitsland heeft de Audi meer dan 10.000 werknemers van de fabrieken in Ingolstadt en Neckarsulm op tijdelijke werkloosheid gezet omwille van het chiptekort. In het Beierse Ingolstadt, waar de modellen A3, A4 en A5 van de band rollen, liggen twee productielijnen al stil. In Neckarsulm gaat de pauze volgende week in. Al is niet duidelijk voor hoe lang.

Dieptepunt bereikt

'Het lijkt er wel op dat het dieptepunt van de crisis bereikt is', zegt Peter d'Hoore van Audi Brussel. 'We verwachten verbetering in de tweede helft van het jaar.'

Ook CLEPA, de Europese vereniging van autotoeleveranciers. deelt die mening. 'Het tweede kwartaal is heel uitdagend geweest en we zien nog steeds productievertragingen', zegt voorzitter Thorsten Muschal,. 'Hoewel de crisis nog niet voorbij is, denken we dat het ergste achter de rug is en de situatie niet verder zal verslechteren. Toch kunnen de gevolgen nog gevoeld worden tot een heel stuk in 2022.' Momenteel heeft het tekort de productie van zowat een half miljoen voertuigen wereldwijd vertraagd, berekende de CLEPA.

Ook problemen bij Volvo

Woensdag raakte al bekend dat ook in de Gentse fabriek van de autobouwer Volvo de productie volgende week de hele week stilligt door chiptekorten. Het is de eerste maal dat Volvo een heel week lam ligt. Sinds 26 maart werd de productie al zowat 25 maal stopgezet gedurende één shift (acht uur) om het tekort aan chips op te vangen.