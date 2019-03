'Audi Brussel kampt met productieproblemen'

Door een tekort aan accu's bouwt de fabriek van Audi in Brussel voorlopig minder elektrische E-trons dan gepland.

Audi had aanvankelijk gepland om elke dag 300 elektrische E-trons in Brussel te bouwen. Maar de Duitse autobouwer slaagt er niet in dat aantal te halen. Voorlopig rollen in Brussel maar 150 elektrische SUV's per dag van de band, meldt de Bayerischer Rundfunk op basis van informatie van toeleveranciers en medewerkers.

Volgens de regionale omroep is de vertraging te wijten aan de batterijleverancier LG. Die verstuurt momenteel te weinig accu's uit zijn fabriek in Polen naar Brussel. Eerder raakte al bekend dat Audi in conflict ligt met zijn cruciale toeleverancier. Door de grote vraag eiste het Zuid-Koreaanse bedrijf volgens Duitse media plots 10 procent meer geld voor zijn batterijen.

Op schema

De Belgische vakbonden bevestigen dat de batterijaanvoer naar Vorst moeilijk loopt. 'Soms zijn er te weinig, soms te veel.' Omdat LG recent zijn cellenproductie van Zuid-Korea naar Polen verhuisde, moesten de accu's opnieuw worden gehomologeerd, wat tot vertraging leidde.

Volgens de vakbonden zit de opstart van de E-tron intussen wel op schema. Sinds kort loopt de productie in twee ploegen en zou de fabriek 200 auto's per dag maken.

Audi, dat nooit productiedoelen vrijgeeft, wilde niet reageren op de berichten. Volgens een woordvoerster gaat elke modelopstart gepaard met uitdagingen, die het bedrijf samen met ontwikkelingspartners en toeleveranciers oplost. Audi schroeft de productie naar eigen zeggen stap voor stap omhoog.

20.000 reserveringen

De eerste E-tron rolde in september in Brussel van de band. Volgens de Bayerischer Rundfunk noteerde Audi al 20.000 reserveringen voor zijn paradepaardje. In België werden al 2.500 exemplaren besteld. De levertijd ligt naar verluidt rond vijf maanden.

De batterijcellen van LG zijn niet het enige probleem waarmee Audi bij de opstart van zijn eerste volledig elektrische model kampt. Het Beierse bedrijf moest de leveringsstart van het model vorig jaar al uitstellen door een softwarebug. Audi blies ook de geplande officiële voorstelling van de auto in Brussel af omdat de toenmalige CEO Rupert Stadler in de gevangenis zat.