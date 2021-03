Audi Brussel krijgt opvolger voor e-tron

Eind februari had Audi-topman Markus Duesmann al laten doorschemeren dat Vorst mag rekenen op een opvolger voor de e-tron, het volledig elektrisch model van de Duitse autobouwer. Dat nieuws is donderdag bevestigd door de top van Audi bij de toelichting van de jaarcijfers.

‘De fabriek in Brussel is belangrijk voor ons en een wezenlijk onderdeel van onze productie’, zegt Peter Kössler, die verantwoordelijk is voor de productie en logistiek. ‘De e-tron heeft vandaag een derde van zijn looptijd achter zich en we bekijken wat er nadien gebeurt. Er zal een opvolger komen, maar voor meer info is het vandaag nog te vroeg.’

Verkoop loopt vlot

In de Brusselse fabriek van de Duitse luxewagenbouwer Audi zijn vorig jaar zowat 42.100 e-trons van de band gelopen. In 2019 waren dat er nog 43.009. Toch benadrukt de top van Audi dat de e-tron een succes is voor de autobouwer. ‘De auto is nummer één in Noorwegen en doet het ook in veel andere Europese landen zeer goed’, klinkt het.