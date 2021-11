'Audi Brussel krijgt tweede elektrisch model'

De raad van bestuur van Volkswagen beslist volgende week over het voorstel om de Brusselse Audi-fabriek vanaf 2026 ook de volledig elektrische Q4 e-tron te laten produceren.

Dat schrijft het Duitse vaktijdschrift Automobilwoche dinsdag. De productie van de Q4 e-tron is toegewezen aan de fabriek in Zwickau, maar de vraag naar het model is nu al zo groot dat Audi naar extra productieplekken zoekt. Het voordeel van de Brusselse fabriek is dat die in tegenstelling tot de rest van de Audi-fabrieken al ervaring heeft met de productie van elektrische auto. In Vorst wordt al enkele jaren de Audi e-tron gemaakt.

Door haar ervaring met elektrische auto's zou de Brusselse fabriek al in november volgend jaar kunnen beginnen te produceren, terwijl andere fabrieken meer tijd nodig hebben om over te schakelen.

Door die ervaring zou de Brusselse fabriek al in november volgend jaar kunnen beginnen te produceren, terwijl andere fabrieken, zoals Zwickau, meer tijd nodig hebben om over te schakelen naar de productie van e-auto's. Dat zou ook het doorslaggevende argument zijn geweest waardoor Vorst de race won van de fabriek in Neckarsulm, die ook in de running was.

Als de raad van bestuur van de Volkswagen-groep volgende week het voorstel goedkeurt, betekent dat het tweede goede nieuws in amper een maand tijd voor de bijna 3.000 werknemers van Audi Brussels. Eerder deze maand wees Audi al de productie van zijn meest luxueuze elektrische SUV, de Q8 e-tron, aan Vorst toe. De productie van dat model start in 2026 als de huidige e-tron aan het einde van zijn carrière is.