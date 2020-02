Audi Brussels herstart woensdag productie

De productie in de fabriek van de Duitse luxewagenbouwer Audi in Vorst, die sinds donderdag nagenoeg stilligt door een probleem met de aanlevering van onderdelen, wordt woensdag hervat.

Voor de werknemers werd overgeschakeld op economische werkloosheid op de dagen dat de productie stillag. De woordvoerder van de fabriek wil niet kwijt voor welke onderdelen het probleem zich stelt of welke leverancier verantwoordelijk is. Eerder was al sprake van een tekort aan onderdelen voor de batterijen , maar daar zou het nu niet om gaan. Het lijkt erop dat andere onderdelen ontbreken.

Interim

De fabriek in Brussel kent al langer moeilijkheden. In januari raakt bekend dat de directie de contracten van 145 interim-medewerkers wil beëindigen en enkele dagen van economische werkloosheid wilde invoeren. De maatregel was het gevolg van het terugschroeven van de productie. Audi Brussel wil in het eerste trimester 4.100 à 5.700 voertuigen minder bouwen dan verwacht. Daardoor vallen 16 werkdagen weg.