Audi Brussels ligt voor meerdere dagen plat

Een probleem bij de aanlevering van onderdelen legt bij Audi in Vorst de band stil. Technische werkloosheid is aangevraagd.

De fabriek van de Duitse luxewagenbouwer Audi in Vorst ligt sinds donderdag nagenoeg stil door een probleem in de aanlevering van onderdelen. Volgens interne bronnen zou de fabriek, waar de elektrische e-tron wordt gebouwd, minstens tot dinsdag inactief zijn. Voor de werknemers wordt overgeschakeld op economische werkloosheid.

De woordvoerder van de fabriek wil niet kwijt voor welke onderdelen het probleem zich stelt of welke leverancier verantwoordelijk is. Eerder was al sprake van een tekort aan onderdelen voor de batterijen, maar daar zou het nu niet om gaan. Het lijkt erop dat andere onderdelen ontbreken. Een interne bron stelt dat stilaan ook hinder ontstaat doordat de toestroom van onderdelen uit China vermindert door het coronavirus. Zo zou er een tekort zijn aan achterlichten en zonnekleppen voor de e-tron.