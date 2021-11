Audi Brussels mag nieuwe Q8 e-tron produceren

Het nieuws, dat afgelopen zomer al uitlekte via de Duitse vakpers, werd woensdag bekendgemaakt door Audi-CEO Markus Düsmann in de fabriek in Vorst. Hij was daar aanwezig omdat de 8 miljoenste auto er van de band rolde.

In maart had Peter Kössler, die bij Audi verantwoordelijk is voor productie en logistiek, al gezegd dat Brussel een opvolger zou krijgen. 'De fabriek in Brussel is belangrijk voor ons en een wezenlijk onderdeel van ons productienet', klonk het.