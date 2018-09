'Audi-CEO op weg naar de uitgang'

Sinds juni zit man in de gevangenis, omdat het Duitse gerecht een onderzoek voert naar zijn rol in het dieselschandaal. In 2015 raakte bekend dat Volkswagen in meer dan 11 miljoen dieselwagens software heeft getest die de officiële uitstoottesten manipuleren. Stadler wordt ervan verdacht getuigen in de zaak onder druk te hebben gezet om geen belastende getuigenissen af te leggen. Sinds 2010 is hij de CEO van Audi.