‘Audi gaat honderden miljoenen euro’s in Vorst investeren’...

Audi Brussels heeft met de Q8 e-tron zijn toekomst tot ver in het volgende decennium verzekerd. Daarmee gaan honderden miljoenen euro’s gepaard.

De huidige Audi e-tron is nog maar op de helft van zijn geplande levensduur, maar de Audi-fabriek in Vorst kreeg woensdag al de formele toezegging dat het vanaf 2026 ook de opvolger, de Q8 e-tron, mag maken.

Voor de komst van het nieuwe model gaat het Duitse merk nog honderden miljoenen euro’s in de fabriek in Vorst investeren, zegt Audi’s productiedirecteur Peter Kössler in een gesprek met De Tijd. Kössler is verantwoordelijk voor de gang van zaken in alle fabrieken van Audi in de wereld.

De fabriek in Vorst is met afstand de kleinste, maar heeft de afgelopen jaren als pionierfabriek voor elektrische auto’s gefunctioneerd. 'Brusselse ‘Audianer’ leggen nu in de ‘Stammwerken’ van Audi in Ingolstadt en Neckarsulm uit hoe je elektrische auto’s maakt.'

Peter Kössler: ‘Brussel heeft de transformatie van een verbrandingsmotor naar elekrisch al helemaal gemaakt. Waarover veel mensen nu praten, kan je hier succesvol in actie zien. We hebben de fabriek omgebouwd van de productie van een kleine stadswagen, de A1, naar een elektrische premium-SUV, de e-tron. Verder hebben we de batterijassemblage toegevoegd en is de hele fabriek CO2-neutraal geworden.’

Audi investeerde de voorbije jaren 600 miljoen euro in zijn Brusselse fabriek. Zijn er nieuwe investeringen nodig voor de komst van de Q8 e-tron?

Kössler: ‘Ik moet nog een klein voorbehoud maken: de raad van bestuur van Audi moet de beslissing volgende week nog goedkeuren. Daarna moet ook de Volkswagen-groep zijn goedkeuring geven.'

Maar we zijn er allemaal van overtuigd dat het gaat lukken. De komst van een nieuw model betekent stevige verbouwingen. Op de benodigde investeringen kan ik nog geen exact bedrag plakken, maar dat zal zeker in de meerdere honderden miljoenen euro’s lopen.’

De Belgische overheid heeft bij de komst van Audi naar Brussel een aantal fiscale maatregelen genomen om de arbeidskosten te drukken en de fabriek competitief te houden tegenover die in de rest van Europa. Hebt u nieuwe steun nodig?

Kössler: ‘Nee, we hebben geen extra’s nodig. Hoogstens wat kleine verbeteringen in de infrastructuur, maar niets wezenlijks.’

De nieuwe Q8 wordt op een nieuw elektrisch platform gebouwd, waar in principe alle elektrische Audi’s op gebouwd kunnen worden. Betekent dat dat Audi Brussels naast de Q8 ook andere modellen zal produceren?

Kössler: ‘Dat is in principe mogelijk. De nieuwe Q8 e-tron zal worden gebouwd op het PPE-platform. Daardoor is het in theorie mogelijk om andere modellen uit de Volkswagen-groep hier te maken. Maar daar zijn nu geen plannen voor. Met de volumeplanningen voor dit model gaat de volledige capaciteit van deze fabriek benut zijn.’

De 3.000 werknemers hebben een tewerkstellingsgarantie tot 2026. Wordt die verlengd?