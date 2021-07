Audi lanceert vanaf 2026 alleen nog e-auto's

Audi, de luxedochter van het Volkswagen-concern, sluit aan bij de almaar langere rij van autofabrikanten die de verbrandingsmotor afzweren.

Audi lanceert vanaf 2026 alleen nog volledig elektrische wagens. Het concern uit Ingolstadt verwacht dat tegen 2033 de productie van auto's met verbrandingsmotoren nagenoeg volledig uitgefaseerd is.

De autobouwer is van plan 'binnen vier jaar' de productie op te starten van een laatste nieuw ontwikkeld model met een verbrandingsmotor. Dat zou een SUV worden voor de Amerikaanse markt. Wanneer precies het laatste exemplaar met verbrandingsmotor van de band zal rollen, hangt af van de consumenten en de wetgeving, maar dat zou dus tegen 2033 moeten zijn.

De uitzondering is China, waar Audi ook na 2033 nog vraag naar verbrandingsmotoren verwacht. 'Daar zouden nog lokaal gebouwde auto's met een verbrandingsmotor geleverd kunnen worden.' Audi spreekt van 'een versnelde overgang naar e-mobiliteit'. Tegen 2025 wil het merk meer dan 20 elektrische modellen aanbieden.

Audi Brussels

Audi, een onderdeel van het VW-concern, heeft ook een fabriek in Brussel. Daar wordt het elektrische model e-tron gebouwd. Dat was in 2018 het eerste elektrische massaproductiemodel van het merk en markeerde het begin van de omslag naar e-mobiliteit.

Audi is bepaald niet de eerste die de verbrandingsmotor de wacht aanzegt. Volvo Cars beloofde eerder dit jaar uiterlijk in 2030 de laatste Volvo met een verbrandingsmotor van de band te laten rollen. JaguarLandrover beloofde iets soortgelijks, net als Ford voor de Europese markt.

Mercedes-Benz-moeder Daimler is nog iets conservatiever en denkt uiterlijk in 2039 de laatste auto met verbrandingsmotor te maken. 'Maar we bereiden ons voor op een vroegere datum', zei operationeel directeur Markus Schäfer in maart. BMW-CEO Oliver Zipse wil nog geen einddatum geven voor het einde van de de productie van verbrandingsmotoren.

Strengere uitstootnormen