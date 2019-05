Audi maakt kruis over sportmodel TT

Audi moet besparen om tegen eind 2023 zowat 14 miljard te kunnen investeren in elektrische wagens, digitalisering en zelfrijdende voertuigen. 'Om te kunnen focussen moeten zaken weggelaten worden. De Audi TT bijvoorbeeld, en de Audi R8', zei Schot in het hoofdkwartier in het Duitse Neckarsulm.