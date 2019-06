Audi moet 'Brusselse' e-tron terugroepen

De Duitse autobouwer Audi roept in de Verenigde Staten 1.644 exemplaren van zijn e-tron terug. Dat is de volledig elektrische SUV die in de Brusselse Audi-fabriek wordt geassembleerd.

Volgens Audi is er door een probleem in de afdichting een risico dat er water in het batterijcompartiment komt. Dat zou kunnen leiden tot kortsluiting en brand.

Er zijn nog geen dergelijke gevallen bekend, maar toch moeten alle wagens die gebouwd zijn sinds de productiestart in september 2018 en midden maart 2019 terug naar de dealer. Omdat de herstelling tot augustus kan duren krijgen de Amerikaanse eigenaars van een e-tron gedurende die periode een vervangwagen en een kaart met 800 dollar ter compensatie.

België

Voorlopig werden enkel in de VS auto's naar de garages teruggeroepen. Maar omdat er de modellen ook in andere landen werden verkocht, ligt het voor de hand dat er ook elders terugroepacties komen de volgende dagen. In ons land maakt D'Ieteren zich op voor een terugroepactie, maar de Belgische invoerder van Audi had gisteren nog geen cijfers over het aantal wagens dat betrokken is.

Schermvullende weergave De Brusselse Audi-fabriek in Vorst ©Abdruck fuer Pressezwecke honora