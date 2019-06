Audi roept 200 E-trons terug in België

Audi-invoerder is gestart met de terugroeping van 200 elektrische e-trons, die mogelijk in brand kunnen schieten. De operatie is een nieuwe tegenvaller voor het Brusselse model.

De Belgische Audi-invoerder D'Ieteren heeft deze ochtend een terugroepactie van 200 Audi e-trons opgestart. Dat bevestigt woordvoerster Sofie Luyckx aan De Tijd.

De e-tron is de volledig elektrische SUV die in de Brusselse fabriek van Audi wordt gebouwd. Maandag meldde de Duitse autobouwer dat door een probleem in de afdichting van de laadkabel een risico bestaat dat er water in het batterijcompartiment van de auto komt. 'In dat geval kan een kortsluiting en bijgevolg ook een brand niet volledig uitgesloten worden', stelde Audi, al heeft het bedrijf nog geen weet van incidenten.

Audi roept daarom wereldwijd 1.650 e-trons terug voor een reparatie. Volgens D'Ieteren zijn enkel modellen getroffen die tussen de productiestart vorig jaar en maart 2019 werden gebouwd.

Een derde van de betrokken auto's werd afgeleverd in de VS. Maar ook in België moeten 200 e-trons terug naar de garage. Dat is een aanzienlijk deel van de 300 e-trons die sinds de lancering vorig jaar in België werden ingeschreven, al pakte D'Ieteren eerder al uit met 2.500 bestellingen.

Geen compensatie

De recall vindt plaats vanaf augustus, waarbij de dichting van de laadkabel versterkt zal worden. Belgische klanten, die binnenkort een bericht krijgen, mogen volgens D'Ieteren verder rijden met hun e-tron, tenzij er een waarschuwingslampje oplicht.

In tegenstelling tot de Amerikaanse eigenaars, die een vervangwagen en een tankkaart van 800 dollar krijgen, voorziet D'Ieteren niet in een compensatie van de gedupeerde Belgen. 'Er is geen tussenkomst voorzien aangezien de Belgische eigenaars wel kunnen blijven rijden met de auto', zegt Sofie Luyckx.

Aangezien de fout veroorzaakt werd door een leverancier, heeft de Belgische Audi-fabriek zich weinig te verwijten. 'De afdelingen Technische Ontwikkeling en Kwaliteitszorg staan in contact met de leveranciers en passen de stukken indien nodig aan', zegt fabriekswoordvoerder Andreas Cremer. 'Dit is een gewone procedure.'

Volgens autotechnoloog Mark Pecqueur neemt Audi het zekere voor het onzekere. 'Als één batterijcel een 'thermal runaway' heeft, waarbij de cel opwarmt door een inwendige kortsluiting, kan dat ook andere cellen aansteken en ontstaat een kettingreactie', zegt Pecqueur.

Eén calamiteit kan de hele markt onderuithalen. Audi kan zich niets veroorloven. Mark Pecqueur Autotechnoloog

'De kans dat zich een probleem voordoet is zeer klein, maar het minste probleem met de batterij kan fataal zijn. Audi bokst op de belangrijke Amerikaanse markt op tegen heel wat gevestigde concurrenten. Eén calamiteit kan de hele markt onderuithalen. Audi kan zich dus niets veroorloven.'

Ramp

Hoewel het om een relatieve kleine terugroepactie gaat, is de maatregel een flinke tegenvaller voor Audi. De Beierse constructeur wilde met zijn elektrische elektrische auto de aanval inzetten op de hippe Amerikaanse autobouwer Tesla.

Maar de E-tron kreeg af te rekenen met tal van problemen. Audi moest de leveringsstart vorig jaar uitstellen door een softwarebug. Het Beierse bedrijf blies de geplande officiële voorstelling van de auto in Brussel af omdat de toenmalige CEO Rupert Stadler in de gevangenis zat.

In maart bleek dat er minder auto's dan gepland in Brussel van de band rollen. Volgens Duitse media was de vertraging te wijten aan de batterijleverancier LG, die onvoldoende accu's uit Polen naar Brussel stuurt.

Audi gaat momenteel door moeilijke tijden. Het bedrijf uit Ingolstadt heeft een verouderd productgamma en kampt nog altijd met de naweeën van het Dieselgate-schandaal uit 2015. De nieuwe CEO Bram Schot kondigde in januari aan dat Audi de komende vier jaar 15 miljard euro moet besparen.