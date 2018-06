Audi schrapt prestigieuze lancering elektrische SUV in Brussel

De lancering zal op een later moment in de Verenigde Staten plaatsvinden. Dat is een stevige tegenslag voor de Audi-fabriek in Vorst, waar de elektrische SUV wordt geproduceerd.

Volgens Financial Times geeft Audi ‘organisatieproblemen’ op als reden om het grootschalige evenement in Brussel te schrappen. De annulering komt een week na de arrestatie van Audi-CEO Rupert Stadler voor zijn vermoede betrokkenheid bij het sjoemelsoftware-schandaal van Audi’s moederbedrijf Volkswagen.

Schermvullende weergave Audi-CEO Rupert Stadler zit inmiddels een week in de gevangenis. ©EPA

Audi was van plan om op 30 augustus in Brussel een ‘Audi Summit’ te organiseren. Daar zou de eerste volledig elektrische Audi, de in Vorst geproduceerde e-tron, officieel worden gelanceerd. Tegelijkertijd zou de Audi Summit voor het merk het startschot zijn voor een grootschalig offensief van elektrische auto’s. Daarmee zou Audi alle perikelen rondom diesel en de sjoemelsoftware definitief van zich af willen schudden.

Tegelijkertijd zou de lancering van de e-tron op 30 augustus Audi weer moeten profileren als voorloper in elektrische auto’s omdat het de eerste van de drie Duitse luxemerken (Mercedes-Benz, BMW en Audi) zou zijn dat een volledig elektrische SUV op de markt brengt als rivaal voor de Amerikaanse Tesla Model X. Mercedes-Benz lanceert zijn eigen elektrische submerk EQ op 4 september.

Audi Brussels

Het afzeggen van de Audi Summit is een tegenvaller voor Audi Brussels. De e-tron is de nieuwe trots van de fabriek die tot voor kort de kleine stadsauto Audi A1 maakte. Er is het afgelopen jaar fors geïnvesteerd om de fabriek in Vorst voor te bereiden op de productie van de elektrische SUV. De wereldwijde lancering van het model in Brussel zou een kers op de taart voor de fabriek zijn.