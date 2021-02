Audi-topman belooft Brusselse fabriek opvolger voor e-tron

Welk model de e-tron in de Brusselse fabriek opvolgt, is nog niet beslist. Voorlopig blijft het bij de aankondiging van Audi-topman Markus Duesmann dat het voor Vorst niet stopt met de e-tron.

'De e-tron heeft zowat een derde van zijn looptijd achter zich, en in een volgende planningsronde zullen we vastleggen welke auto het model zal opvolgen', zegt Duesmann in een interview met Business Insider. 'Maar een opvolger komt er.'

Een dergelijke toezegging is goed nieuws voor Brussel en biedt de fabriek weer zekerheid voor de komende jaren. Op de uitdrukkelijke vraag of de fabriek in Brussel een toekomst heeft, antwoordt de CEO in Business Insider: 'Vanzelfsprekend.' 'Brussel zal auto's blijven produceren', klinkt het nog stellig.