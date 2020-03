Audi verkocht 43.000 elektrische SUV's uit Brussel

Toch is Audi tevreden over de prestaties van de 2.900 werknemers. Het personeel bij Audi Brussel kreeg vorig jaar een bonus van bruto 3.684 euro, bevestigt de woordvoerder van de fabriek. Dat is 2 procent meer dan een jaar eerder.

Bonus

Hoeveel E-trons de fabriek dit jaar de baas kan, is koffiedik kijken. Aanvankelijk wilde Audi Brussel dit jaar 77.000 elektrische wagens bouwen. Maar in januari besliste de fabriek om in het eerste trimester 4.100 à 5.700 voertuigen minder te bouwen dan verwacht. De directie wilde daarom de contracten van 145 interim-medewerkers beëindigen en enkele dagen van economische werkloosheid invoeren.