Autodealerkoning Van Mossel stapt in West-Vlaams familiebedrijf

Van Mossel, de grootste autodealer van Nederland, koopt de helft van het West-Vlaamse familiebedrijf Devos-Capoen, dat Renault en Dacia verdeelt. Daarmee is de Nederlandse dealerkoning in alle Vlaamse provincies aanwezig.

Devos-Capoen is een erkende verdeler van Renault- en Dacia-modellen en heeft garages in Kuurne, Roeselare, Kortrijk en Menen. Het was in 2019 goed voor een omzet van 58 miljoen euro. Het familiebedrijf, dat in 1988 werd opgericht door het echtpaar Johan Devos en Els Capoen, blijft voor een deel in familiale handen. Want de oprichters behouden de helft van de aandelen. Johan Devos blijft de grote lijnen uitzetten, doet de opvolging van de projecten en onderhoudt de contacten met de autobouwers. Els Capoen staat in voor de naverkoop. Intussen zijn ook hun twee kinderen in de zaak gestapt.

Mijn doel is in elke Vlaamse stad een verdeler te hebben. Erik Berkhof CEO Van Mossel Automotive Groep

Met de deal gomt Van Mossel Automotive Groep een blinde vlek in Vlaanderen weg. ‘Nu we ook in West-Vlaanderen aanwezig zijn als dealerbedrijf kunnen we iedereen in Vlaanderen bedienen’, zegt algemeen directeur Erik Berkhof.

Van Mossel, die in België begon met leasingactiviteiten, heeft zich in recordtempo opgewerkt tot de op een na grootste autoverkoper van ons land. De architect van dat succes is de oprichter en CEO Erik Berkhof. De zoon van een groothandel in wagens begon zijn offensief begin 2019 met de overnames van de Alcopa-filialen Bruyninx en GMAN, tot dan eigendom van de familie Moorkens. Sindsdien nam Berkhof in België nog een hele reeks garages over in andere Vlaamse provincies.

Marktaandeel

De definitieve doorbraak van Van Mossel kwam er vorig jaar toen de groep nog eens 42 garages overnam van Alcopa in België en Luxemburg. Van Mossel verdubbelde toen zijn jaarlijkse verkoopvolume in België tot 23.500 nieuwe auto’s, wat het bedrijf een marktaandeel van 5 procent bezorgde. Berkhof werd de tweede grootste autodealer van het land, na D’Ieteren, die alle VW-garages op de lucratieve as Antwerpen-Brussel controleert. Maar de honger van de Nederlander, die vooral in Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg garages bezit, was nog niet gestild. ‘Mijn doel is in elke Vlaamse stad een verdeler te hebben’, zei Berkhof bij die overname.

Kapitaalkrachtige partner

Dat de selfmade man, die zijn carrière begon als stagiair in een Volkswagen-garage in het Nederlandse Waalwijk, zo snel in België kon oprukken, is te danken aan twee elementen. Enerzijds is de Belgische dealermarkt sterk versnipperd. Veel garages zitten in familiehanden en zijn weinig rendabel. Anderzijds heeft Berkhof diepe zakken. Met een geschat vermogen van 150 miljoen euro behoort hij tot de rijkste 500 Nederlanders.

Een onestopshop is niet alleen essentieel om in deze branche te groeien, maar maakt je ook een stuk minder kwetsbaar. Erik Berkhof CEO Van Mossel Automotive Groep

Maar binnen Van Mossel beschikt Berkhof over een nog kapitaalkrachtigere partner. In 2012 is Ben Mandemakers toegetreden tot het kapitaal. De landbouwerszoon is Nederlands grootste keukenbouwer en zit op een vermogen van 1,2 miljard euro. De twee vrienden, die allebei supporter zijn van de Nederlandse voetbalclub RKC Waalwijk, hebben ieder de helft van Van Mossel in handen.

Gigant in Benelux

Dankzij de financiële steun van Mandemakers kan Berkhof zowel in Nederland als in België de deals in sneltreintempo aaneenrijgen. Intussen is Van Mossel Automotive Groep door de enorme expansie uitgegroeid tot de grootste automobielgroep van de Benelux. Met meer dan 300 vestigingen, ook in Frankrijk en Duitsland, realiseert Van Mossel 3,5 miljard euro omzet met 4.600 werknemers.

De groep beperkt zich overigens niet tot de pure autoverkoop. Berkhof heeft altijd als doel gehad Van Mossel uit te laten groeien tot een onestopshop. 'Dat is niet alleen essentieel om in deze branche te groeien, maar maakt je ook een stuk minder kwetsbaar', gaf Berkhof eerder aan in een interview met het Nederlandse blad Quote 500. Daarom bezit Van Mossel naast dealers ook leasingbedrijven en schadeherstellers.