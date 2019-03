Autodeelsysteem Ubeeqo verlaat Brussel

Na Zipcar trekt ook het autodeelsysteem Ubeeqo zich terug uit de Belgische hoofdstad.

Opnieuw verdwijnt een autodeelsysteem uit Brussel. Ubeeqo houdt ermee op. Dat heeft het bedrijf aan haar klanten laten weten, meldt de stadsomroep Bruzz.

Ubeeqo, een dochterbedrijf van de Franse autoverhuurder Europcar, lanceerde zijn autodeelplatform in Brussel in 2016. Op de app Matcha konden gebruikers een wagen met chauffeur bestellen, een gewone huurauto van Europcar reserveren of een van de 40 deelwagens op 25 locaties in Brussel boeken. De reden voor de stopzetting is niet bekend.

Zipcar

Ubeeqo is niet het eerste autodeelsysteem dat de strijd staakt. In januari maakte het Amerikaanse Zipcar bekend zijn activiteiten in Brussel stop te zetten. Zipcar werkte, in tegenstelling tot Ubeeqo, via het 'free floating'-principe. Daarbij kunnen klanten de auto overal op straat oppikken of achterlaten.

Eind februari kondigde Poppy, het autodeelplatform van de Belgische VW-invoerder D'Ieteren, aan dat het Zipcar overnam. Tegelijk besliste Poppy om het aantal deelauto's in Antwerpen te verminderen van 350 naar 200.