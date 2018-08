Autodelen met BMW's en Mini's slaat niet aan

DriveNow, dat 300 BMW’s en Mini’s verhuurt in Brussel, stapelt de verliezen op. Amper twee jaar na de lancering staat DriveNow 3,25 miljoen euro in het rood.

In Brussel is niet genoeg vraag naar autodelen. Zelfs niet als je de auto zomaar ergens kan achterlaten. En zelfs niet als het om een BMW of een Mini gaat. Tot die pijnlijke vaststelling is Christian Lambert, de CEO van DriveNow in België, gekomen nadat hij twee jaar het concept in de markt heeft proberen neer te zetten met stevige promoties en reclamecampagnes.

DriveNow biedt in Brussel iets meer dan 300 wagens aan voor een uitleenbeurt, maar amper 26.000 klanten schreven zich op het platform in. Met als gevolg dat DriveNow in België een verlies van 3,25 miljoen euro lijdt in 2017. Het jaar voordien, het jaar van de lancering, kampte DriveNow ook al met een verlies van 2,24 miljoen euro.

Volgens Lambert heeft DriveNow in Brussel minstens 60.000 klanten nodig, die maandelijks gemiddeld vier ritjes uitvoeren, om rendabel te zijn. Die doelstelling hoopt hij te halen in 2020 of 2021. Lambert benadrukt: ‘Ik geloof echt dat het kan, want in sommige steden is 30 procent van de bevolking ingeschreven op een platform van autodelen. Dus waarom niet in Brussel?’

De vraag is of het hoofdkwartier van DriveNow in München er ook zo over denkt. De BMW-dochter boekte vorig jaar een verlies van 17 miljoen euro, op 71 miljoen euro aan inkomsten. Minder dan een maand geleden trok ze de stekker uit DriveNow in Stockholm. De Zweedse hoofdstad had hetzelfde probleem als Brussel: geen vraag naar BMW- of Mini-deelauto’s. DriveNow hield het drie jaar uit in Stockholm, in Brussel heeft de onderneming net zijn derde jaar ingezet.

Lambert had gehoopt dat het pas ingevoerde mobiliteitsbudget redding zou brengen. ‘Maar heeft u dat al eens goed gelezen? Alleen het vervoer met de trein naar of van het werk komt in aanmerking. Niet in het weekend dus. De treinrit wordt gelijkgesteld met het delen van een wagen. Op die manier kunnen we nooit opboksen tegen de bedrijfswagens. Want met een bedrijfswagen mag je wel gewoon in het weekend rijden. Bovendien is een gedeelde auto te duur om iedere dag naar het werk te nemen, terwijl het mobiliteitsbudget net bedoeld is om werknemers aan te moedigen wat groener te gaan denken.’

En dan is er nog de concurrentie. Een deelauto gebruiken in Brussel kan op verschillende manieren. Cambio, met wagens op vaste plaatsen, was bij de eerste aanbieders, maar sindsdien zijn er heel wat spelers bijgekomen. Ook met elektrische wagens.

Marketingstunt

DriveNow was aanvankelijk een idee van de autoverhuurder Sixt en BMW. Die laatste nam eerder dit jaar de volledige controle over en betaalde daar 209 miljoen euro voor. Een bewijs dat de autoproducent in het delen van zijn auto’s gelooft? Niet echt, want DriveNow zou vooral een prestigeproject zijn van de autoconstructeur. Een marketingstunt. Net zoals bij concurrent Daimler, die met Car2Go ook over een platform voor autodelen beschikt. De Smarts van Car2Go zijn binnenkort in Amsterdam en Schiphol te vinden, maar (nog) niet in Brussel.