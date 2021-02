Autofabriek Audi in Brussel gaat week dicht

Door een wereldwijd tekort aan halfgeleider-chips voor elektronica moet de Belgische fabriek van autobouwer Audi een week sluiten. 'De jaarproductie komt wel niet in het gedrang.'

Dat meldt vtm Nieuws. Vanaf maandag wordt de Audi-fabriek in de Brusselse gemeente Vorst een week in technische werkloosheid gezet. 'De sluiting zal een week duren. Volgende week herstarten we zeker de productie. Er zijn garanties van onze toeleveranciers dat we tegen dan de nodige elektronische componenten zullen krijgen', stelt Peter D'hoore, de woordvoerder van Audi Brussel aan De Tijd. In Brussel worden twee modellen van de Audi e-tron - de eerste elektrische SUV van de Duitse autobouwer - geassembleerd. Bij Audi Brussel werken zo'n 3.000 mensen.

Geen alleenstaand probleem

Het chips-tekort is geen alleenstaand probleem voor Audi Brussel. De autosector kampt wereldwijd met een crisis in de bevoorrading. De Amerikaanse autoreus GM besliste deze week dat zijn fabrieken in Kansas, Canada en Mexico tot midden maart op verminderde kracht zullen draaien. En ook onder meer Ford, Volkswagen (waar Audi onderdeel van is), Honda en Nissan moeten de productie noodgedwongen op een lager pitje draaien.

GM stelt dat het resultaat voor belastingen door de chips-crisis tot 2 miljard dollar lager kan uitvallen dit jaar. Sector-analisten voorspellen dat dit jaar door de crisis minstens 700.000 auto's minder van de band zullen rollen. Autobouwers hebben wereldwijd 10.000'en medewerkers op technische werkloosheid moeten zetten.

Wat is er aan de hand? 'Het verhaal is genuanceerd. Maar zonder corona hadden we deze problemen niet gehad', stelt Peter D'hoore. Deel van de verklaring is dat de auto-toeleveranciers te weinig stock hebben aangelegd vanuit de verwachting dat de productie nog lange tijd zou slabakken. Ze zijn in snelheid gepakt nu de autosector - die in het voorjaar volledig in lockdown ging - sinds het najaar op volle toeren draait.

Tweede element is een wereldwijde wedloop op chips door een pak economische sectoren. De autosector, goed voor ongeveer een tiende van de chips-afname, moet concurreren met sectoren die draaien als een tierelier. Door het verplichte telewerken vliegen de smartphones, laptops en allerhande bureau-elektronica van de rekken. Ook de nieuwste generatie spelconsoles breken verkooprecords.

De verwachting is dat de problemen nog maanden en misschien zelfs het hele jaar kunnen duren. 'In elke wagen, of het nu een elektrisch of ander model is, zitten tegenwoordig meerdere elektronische componenten', aldus Peter D'hoore.

Cruciaal onderdeel

Chips zijn een cruciaal onderdeel geworden in de assemblage van auto's. Ze sturen de elektronica die zorgt voor cruise control, airbags, remmen, motor, touchscreens voor film en entertainment en de autostoelen. Zeker de nieuwste generatie elektrische wagens zitten tjokvol digitale technologische snufjes. De toeleveranciers kopen de chips bij producenten - zoals het Belgische Melexis - verwerken ze in componenten die ze verkopen aan de automakers.