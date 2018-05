Autohandel Cardoen komt in Franse handen

De bekende Antwerpse groep Cardoen, die 13 autosupermarkten in ons land uitbaat, komt in Franse handen. De overnemer is Aramisauto.com.

Cardoen, de in 1949 in Antwerpen door Albert Cardoen opgerichte groep, baat in ons land 13 autosupermarkten uit, waarvan zes eigen winkels en zeven via een franchiseovereenkomst. Ongeveer 85 procent van de verkochte auto's zijn nieuwe auto's, 15 procent zijn jonge tweedehandswagens. Het aanbod bestaat uit 25 merken, met een gemiddelde detailhandelprijs van 15.000 euro per auto.

De groep verkoopt meer dan 13.000 auto's via de vestigingen en de website. Dat is goed voor een omzet van 160 miljoen euro. De keten is in handen van de familie Cardoen en het investeringsfonds Kebek, dat werd opgericht door ex-toplui van KBC Private Equity. Kebek werd in 2015 de nieuwe hoofdaandeelhouder van Cardoen.



Cardoen is met die cijfers de grootste zelfstandige autodetailhandelaar van België. Maar aan het Belgisch karakter komt nu een einde, toch wat het aandeelhouderschap betreft. Cardoen komt in handen van het Franse Aramisauto.com, maakte het bedrijf dinsdag bekend.

De Franse groep is gespecialiseerd in de onlineverkoop van tweedehandswagens. De huidige aandeelhouders van Cardoen, KeBeK en de familie Cardoen, sloten een overeenkomst over de verkoop van hun aandelen aan Aramisauto.com, dat al actief is in Frankrijk en Spanje. De onderneming was vorig jaar goed voor meer dan 36.000 verkochte wagens en heeft 500 mensen in dienst.

Volgens Guillaume Paoli en Nicolas Chartier, de oprichters van Aramisauto.com, willen ze de 'beste en handigste oplossing in Europa zijn om een auto te kopen'. 'Cardoen deelt dezelfde ambitie en dezelfde waarden als Aramis, en we hebben een vergelijkbare zin voor ondernemen.'

Geen grote veranderingen

Dankzij het nieuwe partnerschap zal Cardoen zijn groei kunnen bestendigen, vooral door de online ervaring van Aramisauto.com in combinatie met het ‘laagste prijs’-concept.

Het management van Cardoen blijft aan het hoofd van de onderneming staan. Aan de arbeidsvoorwaarden van het personeel van Cardoen verandert niets. Bovendien blijven de missie en het merkimago van Cardoen dezelfde, en de onderneming blijft haar netwerk van autosupermarkten vergroten. Zo openen de komende zes maanden nieuwe vestigingen in Geel, Charleroi en Luik hun deuren.

'Door de snelle groei van Cardoen in België waren we op zoek naar een ruimere, Europese dimensie. Met Aramisauto.com hebben we de juiste partner gevonden. Het heeft veel ervaring met e-commerce en de onlineverkoop van auto's. Dankzij deze extra knowhow kan Cardoen zijn doel nog sneller verwezenlijken: aan klanten de handigste manier bieden om een auto te kopen, met een sterkere interactie dan ooit tussen de website en ons netwerk van autosupermarkten', aldus Wim Vos, de CEO van Cardoen.