Autoholding Alcopa rondt omzetkaap van 2 miljard

De holding van de familie Moorkens heeft voor het eerst 2 miljard euro omzet geboekt met de invoer van Hyundai en andere auto -en bromfietsactiviteiten.

Wat in 1937 begon als een bromfietsfabriek van Albert Moorkens is 80 jaar later een holding met een geconsolideerde omzet van 2 miljard euro. Alcopa, de spilholding van de familie Moorkens, zag de omzet vorig jaar met 3 procent toenemen tot 2 miljard euro.

De groep met 2.000 werknemers, van wie de helft in België, telt inmiddels meer dan 150 vennootschappen verdeeld over gemotoriseerd vervoer, vastgoed en niet-genoteerde bedrijven.

Vooral bij de vierwielers is er serieuze druk op de marges.

De invoer van het belangrijkste merk Hyundai ging achteruit, terwijl Suzuki en de vele merken van tweewielers vooruitgingen. De vele garages van andere merken die de groep in ons land en Luxemburg bezit konden profiteren van de sterke vraag naar de merken Peugeot en Ford.

Lage marges

Maar de groepswinst die Alcopa uit de recordomzet haalt, is erg beperkt. Vorig jaar ging het om 8,3 miljoen euro, tegenover 21 miljoen euro het jaar voordien. In het jaarverslag verwijst voorzitter Axel Moorkens, een telg van de derde generatie, naar een daling van de brutomarge van 17 procent naar 16,6 procent. Vooral bij de vierwielers is er serieuze druk op de marges.

Alcopa overweegt op zoek te gaan naar een overnemer voor haar garages.

Dit jaar kan de omzet een flinke knauw krijgen. Alcopa overweegt op zoek te gaan naar een overnemer voor zijn garages.

De divisie Modis - met multimerkgarages in Luxemburg, vele concessiehouders in de regio Antwerpen-Limburg-Vlaams-Brabant en een belang in de Franse sectorgenoot Groupe Bernard - is goed voor ruim een derde van de groepsomzet. Terwijl Alcopa warm en koud blaast over deze mogelijke operatie, zit de Nederlandse sectorgenoot Van Mossel in polepositie als kandidaat-overnemer.

Sleutelfiguren