Autokoper zweert diesel af

Nog maar één op de acht auto's die door particulieren in Vlaanderen wordt gekocht, is een diesel.

Het Belgische wagenpark ontdieselt verder. Bijna acht op de tien particulieren kiezen voor een benzinemotor, nog geen twee op de tien voor een dieselmotor. Met bedrijfswagens erbij geteld, klokt de benzinewagen af op 58,1 procent en de dieselauto op 36,1 procent. De diesel heeft nog het meeste fans in Wallonië, met een marktaandeel onder nieuwe wagens van 27 procent. In Vlaanderen is dat 12,5 procent.

De evolutie is een slechte zaak voor het milieu, klinkt het nog in het rapport. 'Een dieselmotor stoot in verhouding minder CO 2 uit dan een vergelijkbare benzinemotor. De achteruitgang van het aantal ingeschreven dieselauto's betekent dat de gemiddelde daling van CO 2 -emissies, die de Belgische autosector tot nu toe elk jaar kon voorleggen, trager zal verlopen.'