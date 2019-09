Autolobby sticht 'club van 6 miljoen automobilisten'

Met steun van de auto-industrie wil de nieuwe vzw Freesponsible een stem geven aan de Belgische automobilisten. Daarmee zetten ze de aanval in op Touring en VAB.

'6 miljoen automobilisten: eindelijk krijgen ze een stem'. Met die slogan werd vorige week de vzw Freesponsible boven de doopvont gehouden. 'Vandaag worden wij, automobilisten, steeds meer in het verdomhoekje gedrukt door bepaalde stemmen die de auto zo snel mogelijk uit het verkeer willen bannen en ons een schuldgevoel willen aanpraten', klinkt het in een persbericht.

Wij zijn het beu om ons te moeten schamen omdat we geen alternatief hebben. Stijn Blanckaert Woordvoerder Freesponsible

'Wij vertegenwoordigen de automobilisten die vandaag niet gehoord worden in het debat', zegt Stijn Blanckaert, autojournalist en woordvoerder van Freesponsible. 'Automobilisten worden tegenwoordig met alle zonden van Israël beladen, terwijl bijna iedereen een auto nodig heeft voor zijn verplaatsingen. Wij zijn het beu om ons te moeten schamen omdat we geen alternatief hebben.'

De vzw ziet zich volgens de statuten als een 'apolitiek platform', dat automobilisten wil informeren en public relations en lobbyactiviteiten uitoefent. 'De automobilist draagt elk jaar 20 miljard euro bij aan de begroting', stelt Blanckaert. 'En wie moet elke keer de gaten in de begroting opvullen? Rokers, drinkers en automobilisten.'

Onafhankelijk

Opvallend is dat de vzw forse steun krijgt van de autolobby. Freesponsible gebruikt als officieel adres Aarlenstraat 53 en daar is de hoofdzetel gevestigd van de oude Royale Automobile Club of Belgium (RACB), de organisator van de '24 Uren van Francorchamps'.

De website van Freesponsible werd geregistreerd op het Zellikse adres van Effective Media, de uitgever van het autoblad Fleet. De uitgever maakte ook 'onbezoldigd' een promofilmpje, waarin acteurs getuigen over hun autogebruik ('Huisarts Peter Vaerenbergh heeft zijn auto nodig voor zijn huisbezoeken.')

Freesponsible

Volgens de oprichtingsakte, die eind november werd neergelegd, werd de vzw gesticht door RACB, een autovereniging, en Febiac, de federatie van de auto-industrie, die de oprichtingskosten betaalde. De voorzitter van Freesponsible is Patrick Rome, de financieel directeur van RACB.

Toch is Freesponsible volgens woordvoerder Stijn Blanckaert ontstaan als persoonlijk initiatief van een aantal particuliere autoliefhebbers. Concreet gaat het om Louis Gendebien, de oprichter van de occassiewebsite Serenimax, Gabriel Goffoy, commercieel directeur bij BMW Belux en Evelyn Gessler van het Brusselse pr-kantoor Decider’s. 'Je roule en Smart décapotable, mais c’est quand même une série spéciale', lichtte de lobbyiste enkele jaren geleden haar autopassie toe in onze zusterkrant L'Echo.

Blanckaert ontkent niet dat de vzw steun krijgt van de autolobby. 'Je kan niet zomaar iets van nul opstarten zonder enige hulp, en onze belangen lopen gelijk', zegt hij. 'We zijn gesteund bij de oprichting, maar we zijn wel degelijk onafhankelijk.' Meningsverschillen, bijvoorbeeld over de kilometerheffing (die Febiac steunt maar waar veel automobilisten voor huiveren), zijn bijgevolg onvermijdelijk. 'Wij zijn niet de spreekbuis van de auto-industrie', maakt Blanckaert zich sterk.

Touring

'Zonder onze steun was de nieuwe vzw nooit van de grond gekomen', erkent Joost Kaesemans, de communicatiedirecteur van Febiac en bestuurder bij Freesponsible. Hij waarschuwt ervoor dat de automobilistenclub zich niet als extreme stem in het mobiliteitsdebat mag profileren. 'Ik wil niet dat Freesponsible mensen vertegenwoordigt die met hun auto langs Manneken Pis willen rijden', zegt Kaesemans.

'Freesponsible is nergens tegen, maar wij zijn wel vóór de auto', beklemtoont Blanckaert. 'Wij zijn niet de vijand van de fiets of het openbaar vervoer. Integendeel: wij zijn voor investeringen daarin omdat we er alle belang bij hebben dat de weg beter kan worden gebruikt.'

Ik wil niet dat Freesponsible mensen vertegenwoordigt die met hun auto langs Manneken Pis willen rijden. Joost Kaesemans Woordvoerder Febiac en bestuurder bij Freesponsible

Door in de bres te springen van de autochauffeur springt Freesponsible in een gat dat andere automobilistenclubs de voorbije tijd hebben laten links liggen. 'De VAB richt zich niet meer op particulieren en wil vooral verzekeringen verkopen. Ze zijn niet meer de stem van de automobilist', vindt Kaesemans. 'En Touring heeft een heel eigen stijl om de automobilist te verdedigen.' Dat vindt ook Stijn Blanckaert: 'Touring en VAB spelen vandaag veel minder hun rol als vertegenwoordiger van de automobilist.'

Touring voelt zich niet aangesproken door de kritiek. 'Van de VAB kan ik dat begrijpen. Maar als er één vereniging is die de automobilist altijd consequent heeft verdedigd, is het wel Touring', zegt woordvoerder Danny Smagghe. 'En dat blijven wij doen.'