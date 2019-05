Autoproductie Verenigd Koninkrijk keldert door brexitvrees

De autoproductie in het Verenigd Koninkrijk is in april met bijna 45 procent gedaald ten opzichte van een jaar voordien. Het gaat om de grootste terugval sinds de economische crisis.

De Britse autobranchevereniging Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) wijst naar de onzekerheid over de brexit als de grote boosdoener.

Een aantal autofabrieken sloot de deuren in april, omdat een chaotisch vertrek van de Britten uit de Europese Unie de toeleveringsketen in de war had kunnen brengen. Autoconstructeurs konden vervolgens hun plannen niet meer aanpassen toen de brexit, die aanvankelijk op 29 maart gepland stond, op de lange baan werd geschoven.