Autorijden via 'private lease' zit in de lift

3.000 particulieren tekenden vorig jaar een privateleasecontract voor een nieuwe auto. Door het succes van de bedrijfswagen komt het nieuwe concept in België traag op gang.

Bij private lease huren privépersonen op langere termijn een auto voor een vast maandelijks bedrag. Die huurprijs omvat normaal gezien de autoverzekering, belastingen en onderhoud, zodat de bestuurder enkel voor brandstof en eventuele verkeersboetes moet opdraaien.

Het concept raakte in België bekend toen Mediamarkt in 2015 een stuntactie lanceerde. De elektrozaak bood toen in samenwerking met Leaseplan een Opel Corsa voor 189 euro per maand aan.

De Belgische vloot in private lease omvat 12.000 auto’s, blijkt uit cijfers van de leasefederatie Renta. Met 1.400 nieuwe contracten vorig jaar heeft ALD Automotive een kleine helft van de markt in handen. Het bedrijf biedt private lease aan via autoconstructeurs zoals Ford of Volvo en de verzekeraar Baloise. ‘Mensen willen het risico verkleinen en kiezen dan voor leasing’, zegt ALD-topman Miel Horsten.

199 euro per maand

Als leasebedrijven meer en meer promotie maken, leren mensen het product kennen en zal de markt nog verder groeien. frank van gool algemeen directeur Renta

Horsten verwacht dat tegen 2020 20.000 auto’s in private lease zullen rijden. Almaar meer leasebedrijven springen op de kar. Het Nederlandse Justlease vierde zijn lancering in België vorig jaar met acties bij Carrefour en Mediamarkt, waarbij een kleine Nissan Micra vanaf 199 euro per maand te leasen viel.

Ook de leasebedrijven Arval en KBC Autolease gingen vorig jaar van start. ‘Wij willen het volledige aanbod hebben, dus ook auto’s voor mensen die niet meteen een nieuwe willen kopen’, zegt de woordvoerster van KBC. En ook Belfius Auto Lease ‘denkt eraan’ met private lease te beginnen.

Naar verluidt valt het concept vooral in de smaak bij jongeren, die minder waarde hechten aan eigendom en geen onverwachte kosten willen. Maar ook gepensioneerden, zeker zij die tijdens hun loopbaan met een bedrijfswagen reden, kiezen voor private lease.

Verzekeringsrisico

Andere leasebedrijven blijven sceptisch. Zo mikt Alphabet met private lease enkel op B2E (‘Business to employee’), waarbij werknemers (employees) via hun werkgever privé een auto kunnen leasen.

‘Wij doen geen zuivere private lease, want we zijn niet overtuigd dat dit vandaag zin heeft’, zegt Alphabet-topman Erik Swerts. ‘Want wie trek je daarmee aan? Mensen die het moeilijk hebben om een lening te krijgen en die vaak gedreven zijn door het verzekeringsrisico’. Miel Horsten van ALD Automotive vindt die vrees onterecht. ‘Wij vreesden vooral mensen aan te trekken die geen verzekering konden krijgen, maar dat blijkt niet het geval.’

Nederland

In vergelijking met Nederland stelt de Belgische privateleasemarkt nog niet veel voor. Eind 2018 reden er in Nederland al 140.000 auto’s met een privateleasecontract rond. In België maakten privateleasecontracten vorig jaar maar 2 procent van alle nieuwe leasecontracten uit.