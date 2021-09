'Autosalon gaat alsnog door'

Merken hebben tot vrijdagmiddag 13 uur de tijd om hun deelname aan het Autosalon van 2022 te bevestigen. Pas dan beslist autosectorfederatie Febiac definitief of er in januari een Autosalon zal zijn.

Alle ogen waren de afgelopen dagen gericht op de merken uit de Stellantis-groep: Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, DS, Jeep, Alfa Romeo en Maserati. Die twijfelden lang over hun deelname, zeker nadat D'Ieteren had laten verstaan volgend jaar zijn kat te sturen Dat gold in de sector als een mokerslag voor het Salon. D'Ieteren is invoerder van de merken uit de Volkswagen-groep (VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini) en de grootste autoverkoper van het land. De D'Ieteren-merken waren de voorbije jaren goed voor twee volledige Heizel-paleishallen.