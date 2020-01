Autosalon houdt zaterdag adem in voor Extinction Rebellion

Zowat 150 activisten van de militante milieubeweging willen zaterdag het Autosalon dwarsbomen met verf en namaakbloed. Dat bezorgt de autosector nachtmerries.

Het Autosalon in Brussel verwacht zaterdagnamiddag van 13 tot 16 uur bijzondere gasten. De militante milieubeweging Extinction Rebellion plant een grote actie onder de naam 'Het Leugensalon'.

De milieuactivisten willen leuzen roepen, stickers kleven, verf spuiten, blokkades opwerpen en voor dood op de grond liggen

'Deze actie van massale burgerlijke ongehoorzaamheid wil de vele leugens aankaarten die autobouwers het publiek blijven aansmeren om hun verkoop te verhogen op kosten van het milieu, de volksgezondheid en sociale rechtvaardigheid', klinkt het op de website van Extinction Rebellion.

De demonstranten plannen negen acties. Zo willen ze luidkeels leuzen roepen, stickers kleven, verf spuiten, blokkades opwerpen ('truth intermissions') en voor dood op de grond liggen.

Namaakbloed

De precieze impact van de actie valt moeilijk in te schatten. 'Wij tasten in het duister', zegt de automobielfederatie Febiac, die het Autosalon organiseert. Volgens woordvoerder Sebastien Hendrickx verwacht Extinction Rebellion morgen 150 deelnemers, die de actie voorbereiden in een interne groep op de chatapp Telegram.

Ze willen conflict zoeken, dus reageer niet!! Febiac Automobielfederatie

Het collectief geeft zijn actievoerders erg gedetailleerde richtlijnen. Activisten moeten het salon als gewone bezoekers in groepjes binnendringen. Op de website geeft Extinction Rebellion tips over de beste lijm om zich vast te kleven aan auto's en motoren (bijvoorbeeld Cyanofix 84A van de Kempense producent Soudal). Om auto's te kunnen bekladden met namaakbloed krijgen deelnemers het advies rood poeder in hun ondergoed te verstoppen en nadien met water te mengen.

Schrik

Bij de autobouwers zit de schrik erin. 'Onze grootste angst is dat een paniekgevoel uitbreekt bij bezoekers', zegt Jean-Marc Ponteville, woordvoerder van de Belgische VW-invoerder D’Ieteren. 'Als mensen plots in alle richtingen beginnen te lopen, is dat gevaarlijk. We hopen dat geen schade wordt aangericht en dat geen gevaar ontstaat voor bezoekers.'

Febiac beveelt standhouders aan rustig te blijven. 'Ze willen conflict zoeken, dus reageer niet!!' adviseert de federatie in een rondgestuurde veiligheidsbriefing, die De Tijd kon inkijken. De grens ligt voor Febiac bij 'beschadigingen en/of verhindering van een comfortabel bezoek'.

Febiac heeft plannen opgemaakt voor het geval de actievoerders de ingangen blokkeren. Het Autosalon verwacht in tien dagen tijd een half miljoen bezoekers. Zaterdag is traditioneel een topdag. 'Wij weten dat er heel veel politie zal zijn', klinkt het bij Extinction Rebellion, dat vooraf samen zat met Febiac en de politie.

SUV

Voor de autosector komt het protest ongelegen. Het Autosalon is bij veel constructeurs goed voor 30 procent van de Belgische jaarverkoop. De industrie ligt in milieukringen onder vuur omdat ze zwaardere en meer vervuilende SUV’s promoot, terwijl de elektrische auto amper van de grond komt.