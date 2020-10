Autosalon in Brussel afgelast

Na maanden twijfelen heeft de automobielfederatie Febiac de knoop doorgehakt. Het Brusselse Autosalon gaat niet door in januari. Dat meldt Febiac maandag in een persbericht.

Lightversie

De voorbije maanden circuleerden bij Febiac verschillende scenario's om een lightversie van het Autosalon te organiseren. Zo zouden bezoekers op de Heizel langs een rij auto's kunnen lopen, zonder in de wagens te mogen plaatsnemen. Daarnaast zouden dealers in heel België een soort minisalon in hun showroom organiseren. Het lijkt erop dat die alternatieven ook in het water vallen.