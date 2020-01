Autosalon lokt meer dan half miljoen bezoekers

Het Autosalon in Brussels Expo op de Heizel heeft meer dan 500.000 bezoekers over de vloer gekregen. Dat maakte automobielorganisatie Febiac zondagnamiddag op de slotdag van het evenement bekend.

Bij deze 98ste editie gaat het om een zogenaamd 'groot' autosalon. Het evenement ging vorige vrijdag van start en sluit zondagavond om 19 uur de deuren. Rond 16.30 uur sprak Febiac al van een succes. 'Onze ambitie was om 500.000 bezoekers aan te trekken', zegt Pierre Lalmand, de directeur van het salon. 'Hoewel het eindresultaat op dit moment nog niet bekend is, is het nu al zeker dat dit symbolische cijfer zal worden bereikt en zelfs overtroffen. Een exploot dat niet mag worden onderschat, vooral omdat onze show dit jaar een dag minder lang duurde dan in 2018.'