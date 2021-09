Autosalon staat voor moment van de waarheid

Een tweede annulatie op rij kan de doodsteek voor het Autosalon in Brussel zijn. Veranderend consumentengedrag bedreigt de financiële ruggengraat van autosectorfederatie Febiac.

Normaal zijn de deelnemers aan het Autosalon al aan het einde van de lente bekend en wordt in de zomer volop begonnen met de voorbereidingen. Nu is zelfs half september nog niet duidelijk of er een Autosalon komt.

De essentie Het Autosalon moet vrezen voor zijn voortbestaan.

Corona maakte veel merken duidelijk dat een fysieke beurs in Brussel geen must is.

Voor het organiserende Febiac is het Autosalon van levensbelang.

Volvo was in juni de eerste om te melden dat het niet zou deelnemen aan het Autosalon. Volgens ingewijden stuurde VW-invoerder D'Ieteren (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche) dinsdag zijn afzeggingsbrief naar organisator Febiac. Dat was een klap van jewelste: de autodienstengroep geldt met een marktaandeel van 23 procent als de primus inter pares onder de Belgische autoverdelers. Woensdag laat de fusiegroep Stellantis (Peugeot, Fiat, Opel, Citroën, Alfa Romeo) weten of ze al dan niet afhaakt.

Niet meer immuun

Iedereen kijkt naar elkaar. Zonder Stellantis en D'Ieteren geen Autosalon, dat staat vast. Voor kleinere merken, zoals Mazda en Kia, is het Autosalon een belangrijk moment om in contact te komen met potentiële kopers die niet spontaan aan hun merk dachten. Maar om voldoende publiek naar de Heizelpaleizen te lokken zijn de grote luxemerken als Audi, Mercedes-Benz en BMW onontbeerlijk. Die hebben het Autosalon echter almaar minder nodig.

Lees Meer Toekomst Autosalon hangt aan zijden draadje

Het Autosalon leek de afgelopen jaren min of meer immuun voor de crisis bij de autobeurzen in Europa. Automerken kiezen, in navolging van Apple, almaar vaker liever zelf het moment om nieuwe modellen te lanceren en hebben daarvoor geen dure stands op beurzen meer nodig.

Een goed jaar draaien is alleen mogelijk met een goed Autosalon. Dat was jaren de vuistregel onder autoverkopers.

Brussel ontsnapte daar lang aan, omdat het in tegenstelling tot de andere beurzen bekendstaat als een verkoopsalon: op de beurs worden effectief verkoopcontracten gesloten. Die traditie maakt dat het Autosalon in januari van levensbelang was voor autoverkopers: in die eerste weken van het nieuwe jaar wordt vaak een derde van het aantal nieuwe auto's voor het hele jaar verkocht. Een goed jaar draaien is alleen mogelijk met een goed Autosalon, klonk jaren als vuistregel onder autoverkopers.

Toch is de voorbije jaren het zwaartepunt van de autoverkoop tijdens het Autosalon verschoven naar de dealers. Kopers hoeven niet meer per se naar Brussel af te zakken om van de fameuze saloncondities te profiteren. Een bezoek aan de dealer in de buurt volstaat. Configuratiemodules op de sites van de automerken hebben veel dealerbezoeken overbodig gemaakt: kopers stellen thuis hun ideale auto samen.

De coronacrisis en de annulatie van de beurs dit jaar versterkte die trend. Veel merken zochten naar alternatieve manieren om de autoliefhebber in de watten te leggen. BMW toverde zijn hoofdzetel in Bornem om tot een grote showroom en deed wat extra inspanningen bij de dealers en online. Dat was zo'n succes dat die formule in januari herhaald wordt, of het Autosalon doorgaat of niet.

Cruciaal voor Febiac