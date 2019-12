Autosector beleeft horrorjaar

De redactie kiest de meest opmerkelijke grafieken van het afgelopen jaar. Vandaag: de auto-industrie bloedt in 2019.

In China, ’s werelds grootste automarkt, zetten mensen minder snel een nieuwe bolide op de oprit en duwt het afschaffen van de subsidies voor elektrische auto’s de verkoop naar beneden. De motor van de Europese industrie, Duitsland, vertraagt door de slabakkende autosector, met als gevolg tienduizenden ontslagen bij Mercedes-Benz-moeder Daimler en bij Audi .

Wereldwijd heeft de auto-industrie er een moeilijk jaar op zitten. Naast een dalende verkoop nemen strengere uitstootnormen in China en Europa en handelsoorlogstarieven op auto-onderdelen een stevige hap uit de winstmarges.

Van relatief kleine chipbakkers als Melexis en X-Fab tot industriële reuzen als Continental en Bosch, de auto-industrie is een levenslijn voor een hele ketting aan toevoerbedrijven. In de krimpende wereldeconomie in 2018 tekende de autosector volgens een IMF-rapport voor 20 procent van de terugval van het globale bruto binnenlands product.