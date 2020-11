Autosector grootste slachtoffer van exportklap

Uitstellen

De autosector werd het zwaarst getroffen doordat die aan twee kanten werd belaagd. De vraag naar auto's slabakte omdat gezinnen zo'n grote aankoop uitstellen in onzekere tijden. Volgens de Europese vereniging van autofabrikanten (ACEA) werden in de EU de eerste acht maanden van dit jaar bijna 2,9 miljoen minder auto's verkocht dan vorig jaar.

Farmabedrijven

De farmaceutische sector bleek wel immuun voor de coronacrisis. Die werd door de Belgische overheid bij het uitbreken van corona meteen erkend als essentieel en kon blijven draaien. Ons land is bovendien een van de belangrijkste knooppunten voor de verdeling van geneesmiddelen en vaccins. Tussen maart en mei exporteerde het voor 10,5 miljard euro naar het buitenland, de helft meer dan normaal. Belgische farmabedrijven verkochten vooral meer vaccins, medicijnen en immunologische producten aan de VS, waardoor de export naar de VS hoger was dan normaal.