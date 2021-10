Autoverhuurder Hertz plaatst recordbestelling van 100.000 Tesla's

Volgens het persagentschap Bloomberg voegt Hertz Global Holdings de komende 14 maanden 100.000 Tesla's toe aan zijn vloot. Hertz-gebruikers in Europa en de VS zouden vanaf begin volgende maand een Tesla kunnen huren. Om de wagens te laden, kunnen ze een beroep doen op het bestaande Tesla-netwerk, al zou Hertz ook aan eigen laadapparatuur werken.

Gerechtelijk akkoord

Het parcours van Hertz sinds het uitbreken van de pandemie is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. De implosie van de vraag door het opdrogen van de reissector stortte de 102-jaar oude autoverhuurder in de financiƫle moeilijkheden. In mei 2020 vroeg Hertz het gerechtelijk akkoord aan om niet onder te schulden te bezwijken. Een reeks investeerders nam Hertz over voor 6 miljard dollar.