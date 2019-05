Autoverkoop in China al bijna een jaar in het slop

De afzet van nieuwe wagens in de grootste automarkt ter wereld daalde in april nog eens met bijna 17 procent.

De autoverkoop in China, de grootste automarkt ter wereld, is in april opnieuw gedaald. Het is al de elfde daling op rij, waardoor de markt al bijna een jaar aan het slabakken is, blijkt vrijdag uit gegevens van de Chinese autovereniging Passenger Car Association (PCA).