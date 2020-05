Autoverzekeraars zwaaien niet met coronakorting

Door de lockdown is het aantal verkeersongevallen fors gedaald en klinkt de vraag voor een geste van de verzekeraars. De Belgische verzekeraars vinden het echter te vroeg voor een korting of ristorno.

In alle landen met lockdowns is er minder autoverkeer, zijn er minder ongevallen en dus lagere schadedossiers voor verzekeraars. Her en der zijn berichten van verzekeraars die een deel van de premie terugstorten of een korting geven op de volgende afrekening. In de Verenigde Staten alleen al vloeien miljarden terug naar de klanten.

In ons land gebeurt dat niet. Klanten met een kilometerverzekering, zoals Corona Direct, krijgen contractueel wel geld terug als ze minder rijden. Met een brief eiste de consumentenorganisatie Test Aankoop dat Belgische verzekeraars iets doen omdat het aantal ongevallen met letselschade met 68 procent is gezakt.

Te vroeg

Heel wat mensen die normaal het openbaar vervoer gebruiken, nemen nu de auto. We moeten zien wat de impact daarvan is. Bart De Smet CEO Ageas

De voorbije weken klonk het bij vele verzekeraars dat het nog te vroeg was voor dergelijke acties. Bart De Smet, de CEO van de verzekeringsgroep Ageas, herhaalde woensdag die boodschap omdat mogelijk extra schadegevallen opduiken als meer mensen gaan werken. 'Heel wat mensen die normaal het openbaar vervoer gebruiken, nemen nu de auto', zei hij. Hij zegt dat aan het einde van het kwartaal te evalueren.

Eenzelfde geluid is te horen bij Baloise Insurance. 'Er zijn door de coronacrisis ook hogere kosten, bijvoorbeeld voor de ontsmetting van wagens bij herstellingen, en we moeten afwachten wat de impact is als mensen meer met de auto op vakantie gaan.'