BMW: 'Brexit kan leiden tot sluiting fabrieken in VK'

De Duitse autobouwer eist van de Britse regering garanties dat hij ook na de brexit op een snelle en betrouwbare manier onderdelen vanop het Europese vasteland kan invoeren.

Enkele dagen nadat de Europese vliegtuigbouwer Airbus ermee gedreigd had het Verenigd Koninkrijk te verlaten als dat land geen handelsakkoord sluit met de Europese Unie, lost ook BMW een waarschuwingsschot.

'We hebben altijd gezegd dat we ons best kunnen doen om ons op alles voor te bereiden. Maar als we de bevoorradingsketen op het eind van de dag moeten stilleggen omdat onderdelen vastzitten aan de grens, dan kunnen we onze producten niet meer in het VK produceren', stelde Stephan Freismuth, een topmanager van de Duitse autobouwer maandag in de Britse krant Financial Times.

Invoer onderdelen

Zoals veel Britse autofabrieken voeren ook de vestigingen van BMW veel onderdelen in. Zowat 90 procent van die import komt van het Europese vasteland.

De Duitse autobouwer hanteert het 'just in time'-principe. Dat betekent dat de onderdelen pas enkele uren voor ze gebruikt worden, op de sites geleverd worden. Op die manier besparen de autoproducenten op stockagekosten.

Maar als de auto-onderdelen uit Europa bij de douane vast komen te zitten na de brexit, komt dat systeem in het gedrang. En moeten de producenten mogelijk het geweer van schouder veranderen: extra stockageruimte bouwen in het VK, meer Britse leveranciers zoeken voor die onderdelen of de productie uit het VK weghalen.

'We willen onze Britse fabrieken niet opgeven. Maar als een productielijn een dag stil komt te liggen, kost dat veel geld', waarschuwde Freismuth.

Mini's en Rolls-Royce

BMW heeft vier fabrieken in het VK. Een staat in voor de productie van Mini's, bij een tweede rollen Rolls-Royces van de band. Daarnaast produceert BMW in Hams Hall motoren voor verschillende van zijn fabrieken in Duitsland. Ten slotte heeft het bedrijf nog een filiaal waar metalen geperst worden in Swindon. Vooral voor de Mini-fabriek zou een harde Brexit gevaarlijk kunnen zijn: BMW maakt de stadsauto's ook al in Nederland. Verhuizing van de productie van Rolls-Royces is al een stuk complexer.