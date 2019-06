BMW: ‘Zelfrijdende auto zal altijd stuur hebben'

Met de vervroegde lancering van nieuwe elektrische modellen en een reeks zelfrijdende snufjes probeert BMW de negatieve trend rond het bedrijf te keren.

‘Pick me up’. Ingenieur Christian bestelt op zijn app een zelfrijdende BMW. Op het scherm verschijnt de boodschap: ‘I am one minute away’. In de verte zien we een zware limousine starten, in een bocht naar ons toe rijden en een meter voor onze neus tot stilstand komen.

Nadat we zijn ingestapt en de gordel hebben vastgeklikt, rijdt de robottaxi met een lege chauffeurzetel een rondje op het hoofdkwartier van BMW in München. Als een vrouw met een kar voor de motorkap opduikt, stopt de auto meteen. Om zulke hindernissen te vermijden kleven aan de buitenkant van de BMW 8 camera’s, 9 radars en 5 lidars (radars op laserlicht). De koffer zit propvol elektronica, al mogen we die niet zien. ‘Geheim’, klinkt het kort.

De zelfrijdende testauto die BMW hier toont, haalt het autonome niveau 4. Daarbij rijdt de auto door de stad zonder dat de chauffeur moet opletten. Vandaag is dat nog de verre toekomst. Zelfs de Autopilot van Tesla raakt maar aan niveau 2, waarbij de chauffeur voortdurend moet opletten.

Niveau 3

In 2021 wil BMW zijn eerste auto met het autonome niveau 3 op de markt brengen. De langverwachte iNEXT zal autonoom rijden, waarbij de chauffeur niet voortdurend aandachtig moet zijn. ‘De iNEXT zal autonoom over de Autobahn van München naar Hamburg rijden’, belooft Pieter Nota, de Nederlandse verkoopdirecteur van BMW. Enig probleem: het autonome niveau drie is vandaag bijna nergens legaal. ‘Tegen 2021 zullen onze autonome functies bruikbaar zijn’, maakt Nota zich sterk.

Nota zegt dat het Duitse automerk een evenwicht moet vinden tussen zijn vermaarde ‘Freude am Fahren’ (rijplezier) en de zelfrijdende snufjes. Zelfrijdende BMW’s krijgen twee functies: ease en boost. ‘In onze visie blijft een stuur essentieel. ’s Ochtends in de file kan de chauffeur de zelfrijdende functie kiezen. Maar wie op zaterdag naar de bergen gaat, kan zelf het stuur overnemen. We zijn ervan overtuigd dat het rijplezier relevant blijft.’

Sneller elektrisch

Op het persevenement NextGeneration, waar BMW zijn nieuwste modellen en 'duurzame' toekomstvisie lanceerde, kondigde de autobouwer aan dat hij zijn elektrische plannen twee jaar vervroegt. Het Beierse merk wil niet langer tegen 2025, maar tegen 2023 25 geëlektrificeerde modellen, waarvan de helft volledig elektrisch, op de markt brengen. Elk jaar wil het gemiddeld 30 procent meer elektrische auto’s verkopen.

BMW heeft dan ook een achterstand opgelopen voor elektrische mobiliteit. Het premiummerk pionierde in 2013 met de volledig elektrische i3, maar die auto is nog altijd het enige zuivere elektromodel van het merk. Binnenkort brengt dochter Mini zijn elektrische versie uit. Pas volgend jaar komt met de iX3 de eerste echt elektrische versie van een klassieke BMW uit.

BMW-CEO Harald Krüger komt zo onder groeiende druk van zijn aandeelhouders. ‘Ik verwacht een modeloffensief, dat Tesla van de tafel blaast’, stelde Daniela Bergdolt, de kuitenbijtster van de beleggersvereniging Deutsche Schutzverein für Wertpapierbesitz, vorige maand op de algemene vergadering.