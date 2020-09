BMW beboet voor fraude met verkoopcijfers

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft de Duitse autobouwer een schikkingsboete van 18 miljoen dollar opgelegd. BMW is beboet voor het kunstmatig oppoetsen van de verkopen om zo investeerders te verleiden.

'Bedrijven die gebruikmaken van de Amerikaanse markten voor kapitaalverhoging hebben de verplichting accurate informatie te leveren aan de investeerders', zegt de beurswaakhond. 'BMW misleidde investeerders over de Amerikaanse retailverkoopprestaties en de consumentenvraag naar BMW-voertuigen op de Amerikaanse markt, bij het ophalen van kapitaal in de VS.'