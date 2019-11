BMW bestelt voor 10 miljard batterijcellen

Met de aankondiging van het megabedrag lijkt de autobouwer vooral aan te geven dat de inhaalrace op Tesla en Volkswagen ingezet is.

Het is een duizelingwekkend cijfer: BMW plaatst een order van meer dan 10 miljard euro voor de levering van batterijcellen voor elektrische auto's over het komend decennium.

De Beierse autobouwer verhoogt niet alleen het order bij de Chinese batterijfabrikant CATL voor de periode 2020-2031 van 4 naar 7,3 miljard euro, maar plaatst ook een nieuw langetermijnorder bij het Zuid-Koreaanse Samsung SDI voor 2,9 miljard euro. Deze laatste sloot vorige maand op zijn beurt een langetermijncontract met de Belgische materialengroep voor de levering van kathodematerialen.

Voor Umicore was dat het tweede grote contract op korte termijn, na de deal met het eveneens Zuid-Koreaanse LG Chem. Twee deals die bij beleggers in belangrijke mate de vrees voor overcapaciteit in batterijmaterialen temperden. Die vrees leefde op na de winstwaarschuwing die CEO Marc Grynberg dit voorjaar uitstuurde.

Met het megacontract - aangekondigd op een event in 's werelds batterijwalhalla, Zuid-Korea - wil de Duitse autobouwer bij beleggers ongetwijfeld vooral zijn eigen elektrische ambities in de verf zetten. BMW was met de i3 een pionier in elektrische wagens, maar focuste onder ex-CEO Harald Krüger te exclusief op ultrarendabele hoogverbruikers zoals de X7.

Opvolger Oliver Zipse is een inhaalrace begonnen op de concurrentie. in 2020 komt er eindelijk een eerste elektrische versie van een 'klassiek' BMW-model, de iX3. Zipse opende vorige week in de Münchense thuisbasis een 'competentiecentrum' voor onderzoek naar batterijmaterialen.