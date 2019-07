BMW kiest productiebaas Zipse als nieuwe CEO  

Oliver Zipse wordt vanaf midden augustus de nieuwe CEO van BMW.

Dat kondigde de Beierse autobouwer donderdagavond zoals verwacht aan.

Zipse (55) werkt al zijn hele leven voor BMW . Hij begon in 1991 als trainee, waarna hij verschillende technische functies in het bedrijf vervulde. Hij was onder meer directeur van de BMW-fabriek in Oxford. Sinds 2015 is de Duitser productdirecteur van BMW. De ingenieur won het gevecht om het topambt van zijn concurrent, ontwikkelingschef Klaus Fröhlich.

De nieuwe CEO vervangt Harald Krüger, die begin juli aankondigde geen mandaatverlenging na te streven. Krüger kreeg de laatste tijd veel kritiek omdat hij te weinig investeerde in nieuwe technologieën. Terwijl BMW in 2013 een pionier was met de lancering van de elektrische i3, lijkt het bedrijf zijn voorsprong op gebied van elektromobiliteit volledig te hebben kwijtgespeeld. Krüger zou aanvankelijk tot de lente van 2020 aan boord blijft, maar zijn vertrek wordt nu vervroegd.

Winstalarm

Zipse neemt bij BMW op een moeilijk moment de leiding over. De Beierse autobouwer stuurde het voorbije jaar al twee winstalarmen uit omwille van de strengere Europese uitstootnormen en de internationale handelsconflicten. 'Oliver Zipse zal de BMW Group een fris momentum bezorgen in het vormen van de mobiliteit van de toekomst', stelde voorzitter Norbert Reithofer in een persbericht.

Met Zipse krijgt de derde Duitse premiumbouwer op rij een nieuwe CEO. In april verving Ola Källenius de legendarische Dieter Zetsche aan het hoofd van Daimler. Eind vorig jaar belandde de Nederlander Bram Schot in de cockpit van VW-dochter Audi.