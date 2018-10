BMW lanceert grootste SUV uit zijn geschiedenis

SUV’s kunnen niet groot genoeg zijn, zo blijkt uit de puike verkoopcijfers van Range Rover, Audi en Mercedes-Benz. Het antwoord van BMW kon niet uitblijven.

Het Beierse merk heeft woensdag de X7 gelanceerd, een SUV die de toch al niet erg bescheiden X5 ruimschoots in de schaduw moet stellen.

Belgische prijzen voor de X7 zijn er nog niet, maar in Duitsland staat de grootste SUV van BMW vanaf maart volgend jaar vanaf ongeveer 130.000 euro in de showroom.

Met de X7 voegt BMW munitie toe aan de strijd om het topsegment van de luxeklasse. Dat wordt tot nu beheerst door Mercedes-Benz . Dat heeft enkele jaren geleden zijn directielimousine uitgebreid met een aantal varianten: een cabriolet, een coupé en een ultraluxe Maybach.

En voor de verwende SUV-rijder heeft Mercedes al geruime tijd de immense GLS en G. Stuk voor stuk auto’s waarvan de startprijs rond 100.000 euro ligt, maar waarvan de gemiddelde aanschafprijs door de vele opties doorgaans nog tienduizenden euro’s hoger ligt.

Schermvullende weergave Mercedes-Benz heeft de GLS al jaren in zijn assortiment en weet daarmee ook steeds meer klanten in Europa te overtuigen.

Het segment is niet alleen erg lucratief, het groeit ook als kool. Volgens analist Tim Urquhart van het onderzoeksbureau IHS is de wereldwijde markt voor de luxeklasse de afgelopen vijf jaar met 150 procent gegroeid, terwijl de hele automarkt met een veel bescheidenere 37 procent toenam.

Die veelheid aan luxemodellen legt tot nu vooral Mercedes geen windeieren. Het is de onbetwiste marktleider in het segment. Zo verkocht Mercedes in de eerste acht maanden van dit jaar alleen al in Europa meer dan 10.400 exemplaren van alle varianten van de S-klasse. BMW bleef in diezelfde periode steken op 6.750 exemplaren van de 7-reeks. Audi blijft met de net vernieuwde A8 zelfs steken op 4.400 verkochte auto’s. En waar Mercedes een heel arsenaal modelvarianten heeft, was de keus bij BMW tot begin dit jaar beperkt tot de 7-reeks.

Schermvullende weergave De S Coupe is een van de varianten die Mercedes-Benz maakte van zijn directielimousine, de S-klasse.

Daardoor bleef Mercedes met gemak leider in het topsegment, dat niet alleen door het prestige maar ook door de bijbehorende winstmarges meer dan interessant is. De winstmarges van 8 tot 10 procent van de omzet die de Duitse premiummerken nastreven, zijn noodzakelijk om de investeringen in de ontwikkeling van autonoom en elektrisch rijden te financieren. De verkoop van topmodellen is onontbeerlijk om die torenhoge winstmarges te behouden.

Daarom heeft CEO Harald Krüger in zijn nieuwe strategie voor BMW groei in het luxesegment als absolute prioriteit gesteld. Het eerste duidelijke voorbeeld was deze zomer de lancering van een luxecoupé die verkocht gaat worden als de 8-reeks. Een rechtstreekse rivaal van de even iconische als winstgevende Porsche 911 wil BMW het niet noemen, maar met andere sterren als de Aston Martin DB9 en de Mercedes-Benz AMG-GT moet de auto zich wel meten. Vanaf eind dit jaar staat de 8-reeks in de Belgische BMW-showrooms vanaf 102.000 euro.

Schermvullende weergave Eerder dit jaar introduceerde BMW al een luxe GT onder de naam 8-reeks. ©AFP

De limousine 7-reeks en de sportieve 8-reeks krijgen nu nog gezelschap van de immense SUV X7, waarna hoogstwaarschijnlijk volgend jaar nog de introductie van een 9-reeks volgt. Vooralsnog heeft BMW daar alleen maar concepten van getoond, maar het model moet in luxe en design nauwelijks onderdoen voor de modellen die BMW-dochter Rolls-Royce verkoopt. De X7 deelt overigens zijn onderstel met de eerder dit jaar gelanceerde Cullinan, de eerste SUV in de geschiedenis van Rolls-Royce.

Schermvullende weergave De BMW X7 deelt het onderstel met de Rolls-Royce Cullinan (foto). ©Photo News

Het offensief van BMW dreigt echter verstoord te worden door de Amerikaanse president Donald Trump. De oplopende internationale handelsspanningen treffen het Beierse concern midscheeps, omdat het zijn auto’s wereldwijd bouwt en wereldwijd verdeelt. Zo worden de meeste SUV’s van BMW die in Europa rondrijden in het Amerikaanse Spartanburg gemaakt.

En de belangrijkste markten voor zowel de X7 als de sportieve 8-reeks zijn de Verenigde Staten en China. Door extra handelstarieven dreigt de in de VS geproduceerde X7 voor Chinese kopers uit de markt te worden geprezen. En kan de in Duitsland gemaakt 8-serie in de VS wel eens een pak duurder worden.