BMW neemt vliegende start onder nieuwe topman

In het derde kwartaal leverde de BMW-groep haar klanten in totaal 613.361 wagens van de merken BMW, Mini en Rolls-Royce. Een toename met 3,6 procent tegenover een jaar eerder.

Het derde kwartaal van 2018 was evenwel erg atypisch door de invoering van de nieuwe uitstoot- en verbruikstestnormen WLTP. Dat resulteerde in een opvallend hoge verkoop in augustus 2018 en een lage verkoop in september.