BMW pompt 1 miljard euro in Hongaarse fabriek

De Beierse autobouwer gaat een nieuwe assemblagefabriek bouwen in het oosten van Hongarije.

Voor BMW is het de eerste Europese autofabriek buiten Duitsland . Momenteel worden alle BMW's geassembleerd in Dingolfing, Leipzig, Munchen en Regensburg. De grote SUV's van de groep komen uit een Amerikaanse fabriek.

Het gaat om een relatief kleine fabriek, die 150.000 wagens per jaar zal kunnen produceren. De Duitse fabrieken produceerden vorig jaar tussen de 200.000 en 380.000 wagens per jaar. De Duitse groep produceerde vorig jaar 2,1 miljoen wagens onder eigen merk.

Welke modellen BMW er wil gaan bouwen is niet bekend. De groep meldt enkel dat BMW's met de klassieke verbrandingsmotoren en elektrische motoren er op dezelfde productielijn zullen gebouwd worden.

Infrastructuur

De fabriek die 1 miljard euro zal kosten en 1.000 directe jobs oplevert komt er in de buurt van de stad Debrecen, 230 kilometer ten oosten van Boedapest. BMW zeg dat het de regio uitkoos door zijn 'uitstekende infrastructuur en het bestaand netwerk van toeleveranciers. De groep koopt nu al voor 1,4 miljard euro per jaar onderdelen en diensten in het land.