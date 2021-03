BMW schakelt versnelling hoger in elektrische ambities

‘Wat Wolfsburg kan, kunnen wij ook’, moeten ze gedacht hebben in München. En dus oogst BMW bij de beleggers applaus met een ambitieuze elektrische strategie, net als Volkswagen eerder deze week.

Op de beurs van Frankfurt spurtte het aandeel BMW woensdag meer dan 5 procent hoger, naar om en bij de 85 euro, het hoogste peil sinds september 2018. De reden is dezelfde als bij Volkswagen eerder deze week met zijn enthousiast onthaalde Power Day, het befaamde e-woord: elektrisch.

De Zuid-Duitse autofabrikant kondigde woensdag bij de voorstelling van het nieuw elektrisch model i4 aan een versnelling hoger te schakelen in zijn elektrische ambities. Van de 2,3 miljoen wagens die BMW in het coronajaar 2020 verkocht, was 8,3 procent elektrisch. Topman Oliver Zipse maakt zich sterk dat 50 procent van alle auto's die de Beierse autobouwer tegen 2030 verkoopt, volledig elektrisch is. Voor dochtermerk Mini zal dat al het volledige gamma zijn.

Volkswagen-CEO Herbert Diess beloofde eerder deze week dat 70 procent van alle wagens uit de Volkswagen-stal die in Europa verkocht worden tegen 2030 elektrisch is. Om de verwachte meerverkoop van elektrische auto's aan te kunnen, gaat Volkswagen zes nieuwe batterijfabrieken bouwen in Europa.

Groene wagens

BMW hoopt tegen 2030 10 miljoen elektrische wagens aan de man te kunnen brengen. Dat is vijf keer meer dan de beoogde verkoop van 2 miljoen exemplaren in 2025. ‘Als blijkt dat de vraag in bepaalde markten volledig omslaat naar elektrische wagens, kunnen we onze plannen versnellen om te voldoen aan de vraag’, benadrukt Zipse.

De groenste elektrische auto moet een BMW zijn. Oliver Zipse CEO BMW

BMW streeft ook naar de groenste wagen door zo veel mogelijk recycleerbare onderdelen in een wagen te steken tegen 2025. 'De groenste elektrische auto moet een BMW zijn', zegt een ambitieuze Zipse.

De e-strategie van BMW slaat alvast aan bij analisten. ‘BMW maakt in e-mobiliteit goede vooruitgang’, merkt Bernstein-analist Arndt Ellinghorst op. ‘Maar de autobouwer neemt duidelijk minder risico dan Volkswagen.’

Betere resultaten

Intussen heeft BMW de pandemie goed verteerd. De CEO verwacht dat het herstel dat al in de tweede jaarhelft zichtbaar was, vooral dankzij China, zich dit jaar doorzet. ‘We zijn het nieuwe jaar sterk begonnen en willen zo snel mogelijk terugkeren naar de niveaus van voor de crisis', beklemtoont Zipse.

Dat moet zich weerspiegelen in betere resultaten. Afgelopen jaar zag BMW de winstmarge terugvallen van 4,9 procent in 2019 naar 2,7 procent. Voor dit jaar rekent de autofabrikant op een marge tussen 6 en 8 procent. Dat is hoger dan wat analisten hadden verwacht, en daarmee troeft BMW ook Volkswagen af. Het concern uit Wolfsburg rekent voor dit jaar op een marge van 5 à 6,5 procent, en tegen 2025 moet dat oplopen naar 7 à 8 procent.

Sociale media

Of BMW zijn rivaal ook op de beurs zal aftroeven, is nog een vraagteken. Want Volkswagen-baas Diess heeft duidelijk goed gekeken naar hun gezamenlijk doelwit Tesla, en naar CEO Elon Musk. Diess speelt net als Volkswagen zelf al heel de week de Power Day slim uit op sociale media. Resultaat: in drie dagen 23 miljard euro extra beurswaarde, waardoor op Volkswagen nu een waarde van 130 miljard euro kleeft.