BMW schort productie op wegens chiptekort

De lopende band in de fabriek in het Beierse Regensburg wordt komende week stopgezet.

De hele autosector bijt zijn tanden stuk op het tekort aan chips. Vrijdag gaf Volvo Cars-topman Hakan Samuelsson aan dat het chiptekort 'echt vervelend' is. ‘Want we willen meer auto’s bouwen’.

De Belgische fabrieken van Volvo Cars en Audi schortten in juni noodgedwongen de productie op. 'Het lijkt er wel op dat het dieptepunt van de crisis bereikt is', zei Peter d'Hoore van Audi Brussel toen. 'We verwachten verbetering in de tweede helft van het jaar.'