BMW schroeft elektrische ambities op

'We hadden al ambitieuze groeiplannen en we willen onze marktpositie nog verder uitbreiden', zegt Zipse. Tegen 2030 zouden in Duitsland tien miljoen elektrische wagens rondrijden. Tegenover die forse ambities staat de gebrekkige laadinfrastuur in de Bondsrepubliek, die ook Zipse zorgen baart.

Vreest Zipse de concurrentie niet van Tesla, de grote uitdager van de gevestigde autobouwers? 'De groei die Tesla realiseert, is indrukwekkend', zegt hij. 'Maar laat ons ook naar de cijfers kijken. In de eerste elf maanden van 2020 bedroeg het aandeel elektrische wagens of plug-inhybrides in de totale autoverkoop in Duitsland 11,9 procent. Tesla nam daarvan 0,5 procent voor zijn rekening, BMW 1,1 procent, dus ruim dubbel zoveel. We zien een gelijkaardig beeld in de rest van Europa.'