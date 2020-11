BMW verkoopt enige eigen garage in België

Het Zweedse Bilia nam eerder al de BMW-garage in Lochristi over.

De invoerder BMW Belux verkoopt zijn Brusselse concessie aan de Waalse dealergroep Louyet. De zet past in de strategie van de Duitse automaker om niet langer zelf auto's te verkopen.

Het Belgische dealernetwerk van BMW ondergaat opnieuw een opmerkelijke verandering. De invoerder BMW Belux wil zijn enige Belgische concessie in Evere verkopen aan de Waalse dealergroep Louyet. Dat meldt de invoerder in een persbericht.

De verkoop van BMW Brussels kadert in de strategie van de Beierse constructeur om niet langer zelf rechtstreeks auto's te verkopen. Daarom gaat de eigen retail wereldwijd de deur uit. 'Vanaf het begin was het de intentie van BMW om een vertrouwde partij in het bestaande, Belgische dealernetwerk te vinden', motiveert Eddy Haesendonck, de topman van BMW Belux, de keuze voor Louyet.

De familiale dealergroep wordt vandaag geleid door Laurent Louyet, wiens grootvader in 1959 zijn eerste BMW-garage in Charleroi opende. De groep bezit intussen vijf vestigingen in Henegouwen. Vorig jaar nam Louyet de BMW-concessie Vandeperre in Sint-Pieters-Leeuw over. Met de overname van BMW Brussels komen er 120 werknemers bij.

Carroussel

Door de lage rendabiliteit van dealers voeren alle automerken in België een enorme consolidatie van hun dealernetwerk door. Alleen al bij BMW wisselden de voorbije jaren minstens 20 concessies van eigenaar. Verschillende garages kwamen in buitenlandse handen. Zo nam de Franse groep Pautric vorig jaar de Brusselse BMW-verkoper Jean-Michel Martin over. De Zweedse beursgenoteerde groep Bilia stapte in de concessies in Aarlen, Libramont en Lochristi.

Naar verluidt staan nog verschillende BMW-garages te koop. Een waarschijnlijke kandidaat is de Nederlandse reus Van Mossel. Door de overname van de garages van de Antwerpse familie Moorkens breidde de Nederlandse dealergroep zijn Belgische imperium dit jaar uit tot 68 concessies van meer dan 20 verschillende automerken.